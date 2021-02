Esplosione in una abitazione: un uomo resta sotto le macerie

Immediati i soccorsi e la messa in sicurezza della zona

Esplode un'abitazione a San Giuseppe Vesuviano. Forse dietro allo scoppio una fuga di gas da una bombola. Il fatto è avvenuto in via Capocresti dove è rimasto ferito un giovane, rimasto sotto le macerie dell'appartamento. Sul posto, come riporta Il Mattino, sono subito giunti gli uomini della Polizia di Stato. Gli stessi agenti, stando alle prime testimonianza, avrebbero tirato fuori l'uomo dalle macerie.

Il ferito, che non è ancora fuori pericolo di vita, è stato poi soccorso è trasportato al Cardarelli di Napoli, dove è attualmente ricoverato presso il Centro Grandi ustionati. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che stanno verificando le condizioni dei palazzi vicini.