Lago Patria, ripristinati gli argini dopo l'esondazione

Ripristinati gli argini al Lago Patria. Grazie all’intervento della Sma, società in house della Regione Campania, torna percorribile tutta l’area introno al lago che nei giorni scorsi era esondato, creando disagi anche alla viabilità.

Il motivo dell’esondazione è l’ostruzione della foce del mare che normalmente tende a rimanere chiuso per la sabbia, che provoca quindi un ritorno dell’acqua verso l’interno. Una squadra della Sma Campania è intervenuta con le ruspe per ripristinare lo stato dei luoghi e rendere rifruibile tutta l’area intorno.

"Il lavoro svolto da Sma – dichiarano Tommaso Sodano, Fiorella Zabatta e Antonio Capasso, rispettivamente Presidente e componenti del CdA Sma - è stato importante sia ai fini della messa in sicurezza di tutta l'area sia, anche, della viabilità locale che ne aveva ampiamente risentito. Spesso le squadre sono dovute intervenire, auspichiamo che in futuro si possa agire in prevenzione".