Esercito, cambio al Comando delle Forze Operative Sud di Napoli

nel cortile di Palazzo “Salerno”, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando delle Forze Operative Sud. Alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Carmine Masiello, delle autorità militari e civili, il Generale di Divisione Claudio Minghetti ha ceduto il comando al parigrado Angelo Michele Ristuccia. Il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello ha elogiato il lavoro svolto dalle donne e dagli uomini delle Forze Operative Sud che, con la prontezza e la professionalità che li contraddistinguono, hanno dimostrato il loro essere risorse preziosa ed insostituibile, in armonia con le altre articolazioni dello Stato.

“Il silenzioso ed efficace operato, sul territorio e nei diversi contesti di crisi nel mondo, e la genuina dedizione profusa in ogni circostanza – ha continuato il Gen. C. A. Masiello – hanno suscitato orgoglio e profonda riconoscenza valorizzando l’autorevolezza e il prestigio dell’Esercito e delle nostre Forze Armate. Mi aspetto molto – ha aggiunto – in termini di contributo all’innovazione, attenzione verso le nuove generazioni, slancio addestrativo, pratica dell’esempio, culto dell’identità, del senso dell’unità e del dovere, frutto di una chiara consapevolezza che lo sviluppo e il mantenimento delle capacità operative sono gli elementi indispensabili, sui quali costruire la sicurezza e l’efficacia di ogni livello organico, preparandosi ha operare in ogni ambito di confronto, come la realtà dei fatti ci impone. Ci attendono tempi difficili e altamente impegnativi, in un momento in cui i compiti per la sicurezza nazionale e la stabilità internazionale sono destinate ad aumentare ed in cui l’Esercito deve profondere le migliori energie al servizio della repubblica Italiana, in nome e per l’affermazione dei valori costituzionali di pace, giustizia e libertà. Lo faremo insieme. Fa parte della nostra storia, delle nostre tradizioni, dei valori e del Giuramento che ci uniscono – ha concluso in Capo di Stato Maggiore dell’Esercito” Il Generale Minghetti, ha ringraziato il personale del COMFOP Sud e dei reparti dipendenti, per l’impegno, i risultati conseguiti e per la collaborazione ricevuta durante il suo periodo di comando. Il Generale Ristuccia ha espresso gratitudine al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito per la fiducia riposta, esprimendo orgoglio per il prestigioso incarico ed assicurando il pieno impegno a conseguire gli obiettivi fissati dal vertice della Forza Armata.

Il Comando delle Forze Operative Sud è un Alto Comando che comprende le componenti Operativa e Territoriale, con competenze sull’Italia centro-meridionale e insulare. La componente operativa è composta da cinque Brigate pluriarma, deputate all’approntamento delle forze da impiegare nelle operazioni in Patria e all’estero, quella territoriale comprende quattro comandi regionali e opera nei settori alloggiativo, documentale, tecnico-amministrativo, del reclutamento e della ricollocazione nel mondo del lavoro. Inoltre, il COMFOP Sud ha la responsabilità del comando e controllo dell’Operazione “Strade Sicure” e “Terra dei Fuochi”, coordinando 6 raggruppamenti nel proprio settore.