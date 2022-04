Monte Conero, paura per una escursionista napoletana

Paura per una escursionista 62enne napoletana. La donna era sul monte Conero nel giorno di Pasqua, quando si è infortunata sul sentiero 301, all'incrocio con il sentiero che conduce alla grotta del Mortarolo, all'interno del parco Naturale del Monte Conero. Era con due amici quando si è fatta male alla caviglia destra.

Nel primo pomeriggio la centrale operativa del 118 ha allertato la squadra del Soccorso alpino e speleologico della stazione di Ancona per il suo recupero. Sul posto l'ambulanza del 118 di Numana e 5 tecnici del Soccorso alpino e speleologico l'hanno raggiunta, stabilizzata e successivamente trasportata in barella lungo il sentiero per consegnarla all'ambulanza. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco.