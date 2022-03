Associazione presa di mira dai vandali: trovati escrementi in sede

Atti vandalici contro l'associazione "Le Ali di Scampia". Alcuni escrementi, infatti, sono stati trovati all'interno della sede dell'associazione. Il fatto è stato reso noto, via social, da Cira Celotto, responsabile della struttura.

"La macchina del fango agisce ancora,continuano atti vandalici nei confronti della mia associazione e sulla mia persona. Questo ormai accade da un bel po'ormai Con la speranza che io abbandoni la struttura e tutte le mie donne alla loro quotidianità. Affermo qui pubblicamente che se è questo il vostro obiettivo potete anche passare alla prossima preda . Non darò modo di farvi pensare minimamente che io possa abbandonare, parola mia. Ho sempre odiato la politica del fango e anche se questo post ne ricadrà sulla mia associazione o sulla mia persona a me poco importa. Io davvero lavoro sul e per il territorio e lotterò fino alla morte contro gesti e persone così mediocri", ha spiegato.

Vicinanza è stata espressa dal Coordinamento Territoriale di Scampia.