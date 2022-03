Travolto da un escavatore, lavoratore rischia l'amputazione di un piede

A Massa Lubrense, grave incidente per un tecnico Gori, impegnato in un cantiere di via Partenope. L'uomo, investito da un escavatore, è a rischio amputazione di un piede.

L'incidente sul lavoro è avvenuto poco prima che gli operai chiudessero lo scavo per ripristinare la viabilità. Secondo la versione del Comune, il conducente di uno scooter avrebbe forzato la recinzione del cantiere e l’addetto alla guida del macchinario, per evitare di colpirlo, avrebbe ferito involontariamente il dipendente della Gori. "C'è stato un incidente sul lavoro nel cantiere di Via Partenope causato da un motociclo che ha forzato la recinzione del cantiere. E' per questa ragione che oggi il cantiere è fermo e la strada è aperta", precisa in una nota il Comune di Massa Lubrense.

L'uomo è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Sorrento e poi trasferito all’Ospedale del Mare. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Sorrento. Su disposizione del pm di turno presso la Procura di Torre Annunziata è stato sottoposto a sequestro l’escavatore che ha investito il tecnico