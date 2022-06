Errico Porzio: "Da Briatore uscita infelice. La sua non è una pizza"

Il noto pizzaiolo napoletano Errico Porzio dice la sua sulla vicenda Briatore. Porzio - che ha "recensito" la pizza dell'imprenditore piemontese - sostiene che si sia trattata di "un'uscita infelice" e che il discorso non andava "generalizzato". Tuttavia, Porzio spiega che una pizza di qualità può arrivare a costare anche fiuno a 10 euro, tenendo conto del contesto nel quale viene prodotta.

"Pizza di qualità può costare anche 10 euro"

Porzio, ai microfoni di NapoliToday, ha detto: "La sua uscita non è stata molto felice. Però, il costo di una pizza non si stabilisce solo attraverso il food-cost. Una pizza può costare 4 euro in una pizzeria e in un certo quartiere, può costare 6 euro in un'altra pizzeria di un altro quartiere, ma anche 9 e 10 euro. C'è da tenere in considerazione il fitto del locale, le utenze, il costo del personale che viene formato e si mette a disposizione del datore di lavoro. Il discorso non andava generalizzato, ma è anche vero che se vogliamo fare un discorso legato alla qualità dobbiamo dire che ci sono punti dove trovi una pizza a non meno di 5 euro e altri punti dove la puoi trovare a non meno di 10. Tra l'altro, Briatore domenica mi ha chiamato e mi ha chiesto come la stavano prendendo i pizzaioli napoletani. Gli ho detto: 'Caro Briatore non bene. Non bene'".

"La sua non è una pizza"

Poi, sulla pizza di Briatore, venduta a 15 euro:"Sono andato da Briatore perché sopno curiosoi e mi piace conoscere e capire, però non mi sono permesso di giudicare il prodotto. Questo perché non è una pizza. Non essendo un lievitato non può essere classificato come pizza. Però ho trovato in quel prodotto la genialità perché è un prodotto replicabile.in tutte le zone del mondo, in un periodo dove anche scarseggia la manodopera. Quel tipo di pizza la può fare chiunque. Basta che gli fai vedere come stendere con un mattarello, come infornare ad una certa temperatura, come fare l'impasto senza lievito... e quindi un prodotto replicabile".