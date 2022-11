Errico Porzio, sfogo sui social: "Mai avuto legami con la camorra"

Dure accuse, sui social, per Errico Porzio. Il noto pizzaiolo, infatti, viene invitato ad aprire una pizzeria in Austria perché "qui tanti napoletani dicono che sei un pupazzo collegato con la camorra e io non ci credo“.

Sollecitato dal messaggio di un fan che abita a Vienna, quindi, Porzio ha detto la sua in un video, difendendo il suo operato e quello dei suoi collaboratori.

Il noto pizzaiolo, in circa tre minuti, ha parlato di come è nato il suo brand, dei sacrifici fatti dal padre e di come - nel corso degli anni - ha tolto diversi giovani "dalla strada".

Le immagini sono diventate subito virali e tanti utenti hanno difeso a spada tratta Porzio che dice: "Non ho mai avuto alcun tipo di rapporto con la camorra. Anzi, ho raccolto dalla strada persone a rischio, inserendole nel mondo del lavoro".