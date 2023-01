Eroina in un vano utilizzato per stendere ed asciugare il bucato: arrestato un uomo

Al Parco Verde di Caivano i carabinieri hanno arrestato un 51enne. I militari della sezione radiomobile locale hanno perquisito il vano ascensore di una palazzina e un ambiente utilizzato in via esclusiva dall'uomo per stendere ed asciugare il bucato.

Non solo panni al suo interno, anche un panetto di oltre mezzo chilo di eroina. Droga ancora da tagliare in quantità tali da assecondare le esigenze di circa 500 clienti - secondo i militari - con altrettante dosi da smerciare.

Il 51enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in carcere, in attesa di spiegare al giudice le sue ragioni.