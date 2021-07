"Mi è scesa l'ernia inguinale mentre scaricavo beni per i poveri"

"Non perdetevi d'animo che a Napoli ci sono eccellenze nel settore per fortuna", spiega a NapoliToday Luigi Concilio

"Mentre scaricavo beni di prima necessità da destinare agli indigenti, una settimana fa, ho sentito una fitta e dovrò essere operato all'ernia inguinale. Già mi capitò da bambino e ora il problema si è ripresentato a causa dello sforzo fatto", racconta a NapoliToday Luigi Concilio, vice presidente dell'Osservatorio della disabilità La Battaglia di Andrea, che lavora a stretto contatto con il presidente Asia Maraucci e con l'ex Procuratore Capo Giovandomenico Lepore.

"Sono fiducioso, visto che l'intervento chirurgico sarà effettuata dall'ottimo Professor Sorge che, oltre a risolvermi il problema imminente, mi rimetterà in sesto per poter continuare in futuro con le mie opere e le mie azioni in favore dei disabili e dei loro familiari".

Il Professor Angelo Sorge è specialista in chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso, Direttore al Day Surgery Hernia Center presso l’ASL Napoli 1 all'Ospedale San Giovanni Bosco, direttore e docente in vari corsi di formazione chirurgica.