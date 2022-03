E' morto Enzo Celeste della Better, il ricordo: "Un uomo buono e sempre sorridente"

Si è spento Enzo Celeste a soli 52 anni. Conosciuto e amato da tutti, gestiva in via Ferdinando del Carretto un'agenzia di scommesse sportive. Dalla sua attività lavorativa deriva il soprannome con il quale lo conoscevano tutti "Enzo ra Better".

"Era sempre sorridente. Un uomo onesto che amava i suoi amici, la sua famiglia e il suo lavoro, lo conoscevo da tanti anni abbiamo passato tante giornate insieme e tante serate a cenare nei vicoli dei Quartieri Spagnoli. Era conosciuto per la sua simpatia e generosità, era impossibile non volergli bene. lo dicono tutti i clienti della sua agenzia che ieri erano presenti ai suoi funerali. E' andato via in silenzio senza dire a nessuno cosa stava succedendo. Ha avuto il pensiero di non far soffrire nessuno nè figli, nè sorelle, nè moglie, nè amici", spiega a NapoliToday Sasi Visone, noto parrucchiere dei Quartieri Spagnoli, amico di Enzo.