Lutto nel napoletano: addio al noto farmacista

Lutto nel napoletano. Si è spento all'età di 64 anni Enzo Bosso, noto farmacista di Castellammare di Stabia.

Sale a 20 in pochi giorni il bilancio dei farmacisti deceduti in Italia: "E’ con profonda amarezza che la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e la Federfarma devono annunciare che la professione ha subito un’altra grave perdita a causa del Covid-19. E’ il collega Enzo Bosso, 64 anni, che esercitava nella sua farmacia di Castellamare di Stabia. Nell’arco di pochi giorni sale così a venti il triste computo dei farmacisti caduti mentre svolgevano la loro opera al servizio della collettività. Tutti i farmacisti italiani e le farmacie si stringono nel cordoglio ai famigliari di Enzo, ai suoi amici e alla sua comunità per la quale era un riferimento importante e una figura molto amata".

"Purtroppo il Covid-19 ha colpito ancora una volta la nostra comunità professionale; ha portato via il collega Enzo Bosso, titolare di Farmacia a Castellammare di Stabia. Aveva solo 64 anni. La scomparsa del collega Enzo Bosso ci ricorda dolorosamente quanto questa epidemia sia ancora lontana dall’essere sconfitta e quanto i farmacisti siano una figura centrale nelle comunità in cui operano. La categoria tutta esprime la vicinanza ai familiari di Enzo, ringraziandolo per la professionalità, la dedizione e l’umanità che ha messo nel servire per tanti anni l’intera comunità stabiese, diventandone un importante punto di riferimento", ricorda in una nota l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli.