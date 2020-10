Usa un albergo chiuso come la sua abitazione: 32enne nei guai

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ischia hanno denunciato per furto un 32enne di origini venezuelane. L’uomo - di notte e con una bici elettrica - si è introdotto in un centralissimo hotel di Ischia, chiuso da alcuni giorni per la stagione estiva appena conclusa. L’uomo ha messo a soqquadro gli uffici amministrativi e si è impossessato di un tablet, ha fatto colazione nella sala bar sgranocchiando alcuni snack e si è poi diretto nellunica camera dell’albergo aperta, la 118. Ha rubato gli indumenti che il proprietario conservava al suo interno, li ha indossati e abbandonato i propri.

Il proprietario ha raggiunto l’hotel e quando ha notato la porta aperta si è insospettito. I rumori provenienti dal piano superiore hanno fugato ogni dubbio: ha allertato il 112 e chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari dell’Arma – giunti poco dopo – hanno trovato il 32enne all’interno della camera, mentre ancora si sistemava i pantaloni. Durante le operazioni i carabinieri hanno accertato che la bici elettrica con cui il 32enne si era introdotto nell’hotel era stata rubata il giorno precedente nel centro di Ischia. Tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.