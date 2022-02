Professore pestato a sangue: "Sono abbattuto. Ho paura di ritorsioni"

“Sono molto abbattuto moralmente, ma continuo ad andare avanti nella mia battaglia”. C’è ancora tanta amarezza nelle parole di Enrico Morabito, il professore che lo scorso 17 febbraio è stato barbaramente aggredito all’esterno del palazzo dove abita a Casavatore. Enrico prima dell’episodio aveva richiamato gli alunni di una prima media – presso l’istituto De Curtis – dove stava effettuando una supplenza. Poi, il pomeriggio, dopo una citofonata, Enrico viene invitato a scendere da “alcuni amici” – un gruppo di cinque persone - che lo hanno pestato a sangue, insultato e minacciato.

Il possibile collegamento tra i due episodi

Sul fatto indagano i Carabinieri che hanno raccolto la denuncia del docente. Tuttavia, lo stesso Morabito è convinto del collegamento tra i due episodi: la sgridata alla classe e la brutale aggressione. “Il giorno dopo l’aggressione il preside mi dice che è arrivata, stranamente, una lettera a scuola dove i genitori si lamentano di un mio linguaggio volgare usato in classe. Guarda caso, linguaggio volgare che io avrei usato solo in quella classe”, spiega il professore.

“Ho paura di ritorsioni”

La vicenda che ha visto protagonista Enrico è diventata di portata nazionale e sono tanti i messaggi di vicinanza che lo hanno raggiunto in questi giorni. Tuttavia, il docente – che si occupa anche di regia – ammette di aver paura di ritorsioni. “Ho talmente paura di ulteriori ritorsioni che con me c’è sempre mia madre perché ho paura di lasciarla da sola. C’è paura, persino, di gettare la spazzatura la notte. Perché se questi cinque persone mi hanno aggredito in pieno giorno, a volto scoperto, figuriamoci cosa possono fare di notte”.

“Ai miei aggressori dico: ‘Vergognatevi’”

Infine, Enrico ha anche un messaggio da consegnare ai suoi aggressori: “Vergognatevi. Vergognatevi perché i vostri figli sono in pericolo e il pericolo dei vostri figli siete voi. Siete voi che state rubando il futuro a questi ragazzi. Dovrerste voi imparare da loro e non il contrario”.