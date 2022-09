"Papà pensava di proteggerti, non ce l'ho fatta": la dedica alla figlia morta in un incidente

Mauro Tosa è il papà di Emma, la ragazza di 15 anni napoletana morta in un incidente stradale. Le ha scritto un toccante messaggio sui social, il saluto che non ha potuto darle.

"Papà pensava di proteggerti e non ce l'ho fatta - scrive di getto l'uomo su Facebook - Eri tutto, l'aria, la vita, l'amore, eri semplice, speciale, candida, non avevi un'ombra di cattiveria, eri tutto per tutti noi". "Dovrò farmi forza per i tuoi fratelli, ma so che dentro sono finito senza te".

La giovane aveva un fratello e una sorella più piccoli. La mamma 45enne era in auto con lei e versa ancora in gravi condizioni.

L'incidente

Il drammatico incidente è avvenuto lo scorso mercoledì a Castagneto Carducci, sulla Vecchia Aurelia. La Panda guidata dalla madre della ragazza si è scontrata con un furgoncino che proveniva dalla direzione opposta.