Emilio Fede ha il Covid, ricoverato nel Covid residence

Il Covid non risparmia neppure Emilio Fede. Il popolare giornalista è stato trasferito nel Covid residence dell'Ospedale del Mare, come riporta Melina Chiapparino sul Mattino, struttura dell'Asl creata per assistere pazienti asintomatici o paucisintomatici. Fede risiedeva in un noto albergo del lungomare di Napoli agli arresti domiciliari quando è risultato positivo al tampone.

Le sue condizioni di salute sono buone e al momento non presenta sintomi che destano preoccupazione.