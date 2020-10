Colpita da Covid in gravidanza, Emiliana Cantone ha dato alla luce la sua "principessa"

Bella notizia per Emiliana Cantone, dopo tanta ansia per la positività al Covid-19. E' nata nella tarda serata di ieri Beatrice De Falco (3450 kg per 50 centimetri).

La cantante neomelodica aveva informato fans ed amici della positività al Covid sulla sua pagina Facebook. Aveva deciso di effettuare il tampone dopo che alcuni conoscenti erano stati contagiati. Per fortuna però si è negativizzata negli ultimi giorni ed è sempre stata asintomatica.