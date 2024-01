Cerca di raggiungere i tifosi avversari con il volto coperto e una cintura in mano: nei guai tifoso del Napoli

Il Questore di Napoli ha adottato 3 provvedimenti, istruiti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi da uno a 2 anni, nei confronti di altrettanti tifosi di età compresa tra i 18 e i 46 anni. In particolare, in occasione dell’incontro di calcio Napoli – Milan disputatosi presso lo stadio “Maradona” lo scorso 29 ottobre, due di questi erano stati denunciati per accensione e lancio di artifizi pirotencici in occasione di manifestazioni sportive, mentre il terzo per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive.

Altri due daspo, della durata di due e tre anni, sono stati emessi nei confronti di due “supporters” afragolesi che, poco prima della partita A.S.D. Afragola- Montecalcio Club, disputatasi il 3 settembre scorso, erano stati denunciati per resistenza nei confronti di uno steward; infine, un ultimo provvedimento, della durata di un anno, è stato irrogato nei confronti di una persona che, prima dell’incontro Napoli-Union Berlino, dello scorso 8 novembre, con il volto travisato e brandendo una cintura, aveva tentato di entrare in contatto con la tifoseria tedesca ma era stato prontamente bloccato e denunciato per utilizzo di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.