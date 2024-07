Emergenza carceri: “Ascoltiamo il grido d'aiuto dei detenuti e delle loro famiglie”

La Chiesa di Napoli, con il suo Vescovo don Mimmo Battaglia, "in ascolto del grido dei detenuti e delle loro famiglie, vuole farsi voce di sostegno e di speranza affinché ci siano risposte serie e urgenti nel rispetto delle leggi e a favore della dignità umana" e così promuove oggi una conferenza al centro Diocesano di Pastorale carceraria in via Giuseppe Buonomo 39.

All'incontro con la stampa parteciperanno don Franco Esposito, direttore dell'ufficio di Pastorale carceraria; padre Alex Zanotelli, missionario Comboniano; Samuele Ciambriello, garante regionale dei detenuti, don Tonino Palmese garante comunale dei detenuti. Saranno presenti inoltre le persone in affidamento ai servizi sociali alla Pastorale carceraria e i detenuti ospiti della casa di accoglienza Liberi di volare.