Ospedale del Mare, barelle in terza fila in pronto soccorso

A Napoli, barelle fa spesso rima con Cardarelli, ma stavolta a pagare l'emergenza è l'Ospedale de Mare. Un video girato all'interno del presidio di Napoli Est mostra i lettini in seconda e terza fila, finanche nei corridoi. Lunghe le attese per ricevere assistenza, con tre pazienti in codice rosso contemporaneamente. Da uno screenshot scattato da un dipendente si apprende che, secondo il gestionale informatico dell'Ospedale, le persone in attesa sarebbero addirittura 105.

Interpellata da Napolitody, l'Asl Napoli 1 Centro si è affrettata a correggere il tiro, comunicando che i pazienti realmente in attesa sono una sessantina, mentre conferma la presenza di barelle. Un numero che resta alto, quello di sessanta degenti, soprattutto considerato che secondo fonti interne al personale, il pronto soccorso sarebbe organizzato per assistere 25-30 persone per volta, cioé meno della metà. Dalle immagini, inoltre, sembra che in alcuni punti non si riesca neanche a rispettare la distanza di sicurezza che il Covid imporrebbe

Tra le motivazioni dell'affollamento del presidio potrebbe esserci sicuramente il ritorno della convivenza con i pazienti affetti da Coronavirus, ma anche la carenza di personale e i turni massacranti che lavoratori precari della Sanità e sindacati denunciano da mesi.