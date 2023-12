Quartiere in lutto per il giovane papà: Emanuele è morto a 38 anni

Lacrime e dolore a San Pietro a Patierno per l'improvvisa e prematura morte di un giovane papà. Emanuele Greco. 38 anni, ha lasciato la compagna Anna e i figli. Sui social sono ancora tanti i messaggi per lui, ricordato come un giovane buono e sempre disponibile..

L'ultimo saluto è stato celebrato ieri nella sala Cristinaa Evangelica del quartiere. Emanuele era molto conosciuto, soprattutto nella zona cosiddetta "pizzo casale". Tra i tanti, lo ricorda l'amico Alessandro che scrive: "...e il pizzo casale piange un'altra volta... Veramente un bravissimo ragazzo, mi spiace, ci spiace tantissimo, R.i.P.?Emanuele".