Incidente Capri, la vittima è Emanuele Melillo: meno di un mese fa aveva scoperto che sarebbe diventato papà

E' Emanuele Melillo, il giovane conducente del bus morto oggi a Capri. Il trentenne percorreva la provinciale quando per ragioni ancora da accertare il pullman ha sfondato la barriera di protezione finendo nella scarpata e precipitando su un lido balneare. Fatali le ferite riportate nell'incidente, Melillo è spirato nonostante i soccorsi tempestivi.

Emanuele faceva il pendolare da Napoli centro per prendere servizio nella società Atc che svolge il servizio di trasporto pubblico a Capri. Era molto apprezzato per il suo carattere e per la grande professionalità e lavorava da anni sull'isola. Di recente aveva pubblicato su Facebook l'esito di un test positivo di gravidanza, commentandolo con queste parole che dopo la tragedia rendono tutto ancora più amaro e incomprensibile: "Aumentano i Melillo".

Cordoglio

In tantissimi amici e non stanno lasciando messaggi sulla bacheca di Melillo. "E' una tragedia assurda. Non possiamo credere che sia successo proprio a te", scrive una conoscente.

"Abbiamo fatto il possibile per strapparti dalle braccia della morte. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace", è il post di cordoglio dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

"Per fortuna nessun ferito nello stabilimento balneare"

"Stiamo cercando di capire cosa è successo, c'è anche la salma di questo povera ragazzo, l'autista, mi dispiace moltissimo”, è il commento a caldo sull'accaduto del sindaco di Capri Marino Lembo. "Il pullman era in salita e non si capisce cosa sia successo, lo accerterà la magistratura, ci saranno sicuramente filmati, telecamere. Noi facciamo la nostra parte assicurando l'assistenza. Dortunatamente non ci sono feriti nello stabilimento balneare vicino all'incidente”, conclude.

"Venga fatta luce sulle dinamiche dell'incidente"

"Su quanto accaduto questa mattina a Capri, crediamo vada fatta rapidamente chiarezza sulle dinamiche del tragico incidente e sulle eventuali responsabilità che hanno portato alla morte del conducente dell’autobus .

L’USB esprime vicinanza e cordoglio ai parenti e familiari della vittima e, raccogliendo la richiesta dei lavoratori e delegati della società ATC, revoca lo sciopero del tpl a Capri previsto per domani.

Non è il momento delle polemiche, ma crediamo che vi sia la necessità di rinnovare e potenziare l’attuale flotta di autobus, molti dei quali risalenti agli anni '80, con mezzi di ultima generazione da mettere in servizio sull’isola di Capri.

Sono anni che chiediamo, invano, alla società ATC, alla regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli ed alle amministrazioni di Capri ed Anacapri, di istituire un tavolo permanente su viabilità e sicurezza stradale con l’obiettivo di verificare la situazione organizzativa del sistema di trasporto pubblico locale sull’Isola Azzurra, in un ottica di mobilità integrata, sicura ed ecosostenibile", è il commento di Marco Sansone di Usb.