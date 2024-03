Eliminazione antimafia, Gratteri: “Cassese parli di quello che sa”

"Ognuno dovrebbe parlare di ciò che sa, in base a ciò che ha fatto nella vita", così il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, risponde su affaritaliani.it a Sabino Cassese, che commentando la vicenda del presunto dossieraggio ai danni di politici e vip si è chiesto se la procura antimafia debba ancora rimanere in vita oppure in quanto "strumento straordinario" debba essere superata.