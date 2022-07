Incendio tra Capodimonte e il Frullone, canadair ed elicotteri in azione

Prosegue senza sosta l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio divampato nel pomeriggio di oggi tra Miano ed il Frullone, in un'area boschiva non lontana dal Bosco di Capodimonte, in località Discesa Bellaria.

Sul posto, per fronteggiare il rogo, sono in azione canadair e un elicottero, che continuano a fare la spola tra il Lungomare e l’area delle fiamme.

Ignote le cause dell'incendio, sicuramente aiutato dalla temperatura altissima registrata nel pomeriggio di oggi. Le fiamme hanno generato un'alta e densa colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza.