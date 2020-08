Da ieri sono in corso delle esercitazioni da parte della Polizia, che impiega uomini specializzati su un elicottero per allenarli al salvataggio in mare. In molti ieri, soprattutto nelle zone flegree, si sono chiesti il motivo del continuo passaggio degli elicotteri, che poi si recavano in mare. Nessun incendio da domare, per fortuna, ma solo un'esercitazione, documentata anche da questo filmato girato dal Pontile di Bagnoli.