Elezioni ordine avvocati 2023: le liste in campo

Da lunedì 30 gennaio a sabato 4 febbraio, gli avvocati dell’Ordine di Napoli sono chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio, che resterà in carica fino al 2026. Si voterà presso il Tribunale di Napoli, eccetto il 1° febbraio quando il seggio sarà ubicato presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli. Le liste e i candidati in campi sono tanti.

Sabato, 14 gennaio, al Nuovo Teatro Sancarluccio di Napoli è stata presentata la lista “AvvocatInsieme- Trasparenza e Impegno”. Al centro dell’evento temi e proposte programmatiche. In tal senso gli interventi dei consiglieri uscenti, Ilaria Imparato, Eugenio Pappa Monteforte e Sabrina Sifo. Evidenziano la necessità di rappresentare e interpretare fedelmente le volontà dei colleghi perché essere eletti alla carica di consiglieri è un onere e non uno status. Di specializzazione forense, accesso alla professione, sostegno ai giovani avvocati parla Gennaro Nunziato.

La sua è la prima esperienza di candidatura e la sua giovane età, appena 35 anni, caratterizza il contributo al programma della lista: organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di specialista; l’equiparazione di tutti i praticanti avvocati abilitati alla professione riconoscendo la possibilità della sostituzione processuale anche dinanzi alle Corti di Giustizia Tributarie; la formazione pratica di chi approccia alla professione forense con la stipula di lettere di intento tra le Università e gli Studi professionali; il sostegno per l’iscrizione al Consiglio a favore dei giovani avvocati; la completa digitalizzazione dei servizi.

“Per l’avvocatura” è la lista composta, tra l’altro, dai consiglieri uscenti Pasquale Altamura, Luigi Aprea, Loredana Capocelli e Hillary Sedu. Conferme e novità anche per la lista “Liberi e Coesei”, tra i quali candidati ritroviamo i consiglieri uscenti Carmine Foreste, Immacolata Troianiello, Nathalie Mensitieri, Dina Cavalli, Luca Zanchini. Tra i consiglieri uscenti corre anche l’avvocato Gabriele Esposito con la lista “Avvocati indipendenti”. Candidatura singola sarà quella dell’avvocato Gennaro De Falco.