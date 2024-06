Cellulari nei seggi elettorali. Il blitz dei carabinieri

Occhio ai brogli e al voto di scambio anche in questa tornata di Elezioni europee. In provincia di Napoli i carabinieri segnalano di essere intervenuti in tre località. A Marano, presso seggio elettorale Istituto “Massimo D’Azeglio”, via Piave, i militari hanno denunciato un 45enne incensurato per aver portato in cabina un cellulare e per aver scattato una foto alla scheda.

A Saviano, presso Scuola Elementare in via Cimitero. I carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola hanno denunciato un 28enne per aver scattato foto alla scheda elettorale. A Carbonara di Nola, presso Scuola Elementare in via Rainone. I carabinieri della stazione locale hanno denunciato un 59enne per aver fotografato con lo smartphone la scheda elettorale.

La fotografia delle scheda elettorale può nascondere un voto di scambio o una compravendita di voti. Come hanno dimostrato diverse indagini della Magistratura, l'elettore viene avvicinato nei giorni precedenti al voto da persone vicine a questo o quel candidato e in cambio della promessa di voto riceve qualcosa, spesso una cifra in denaro. A quel punto, però, il voto va dimostrato ed ecco perché lo scatto all'interno della cabina elettorale. Anche la camorra ha ricorso spesse volte a questo metodo.