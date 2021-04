Chiede l'elemosina e dà in escandescenze davanti al Palazzo di Giustizia

Intervento di polizia giudiziaria di una guardia giurata fuori servizio in ausilio alla polizia municipale di Napoli nei pressi del Palazzo di giustizia di Napoli.

"Un extracomunitario dava in escandescenze pretestuose pretendendo soldi da Avvocati e persone di passaggio. Il pronto intervento ha messo in sicurezza tutta la cittadinanza Ancora una volta si è dimostrato come in un sito sensibile antiterrorismo come il palazzo di giustizia, interventi di tutela del territorio possono essere oggetto di interventi di guardie giurate e polizia municipale", spiega il Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti.