Trovata a chiedere l'elemosina con la figlioletta: la triste storia nel cuore di Napoli

Dopo una segnalazione la Polizia municipale è intervenuta in via Benedetto Croce. Nei pressi del complesso monumentale di Santa Chiara è stata individuata una ragazza rumena di 22 anni che, in avanzato stato di gravidanza, sedeva in terra in compagnia della figlia di 18 mesi al fine di chiedere l’elemosina.

Accertata la criticità della situazione, aggravata ulteriormente dalle condizioni meteorologiche avverse, la donna è stata prelevata con le necessarie cautele ed accompagnata presso gli uffici del Reparto, dove l’ha raggiunta il compagno e padre della bambina.

I giovani genitori, dopo essere sensibilizzati circa la condotta pregiudizievole adottata in danno della figlia, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per essersi accompagnati ad un minore per mendicare e sono stati contestualmente segnalati ai Servizi sociali per l’adozione degli opportuni provvedimenti a tutela del nucleo familiare.