Elefante tenuto in strada ad Afragola: la denuncia (VIDEO)

I cittadini di Afragola hanno inviato nuove segnalazioni al deputato Francesco Emilio Borrelli per denunciare la situazione di un circo che tiene i propri elefanti in strada all'interno di un recinto. Già lo scorso 26 ottobre gli elefanti del circo hanno invaso le strade di Afragola, camminando indisturbati tra le auto e causando gravi pericoli a chi si trovava a passare da quelle parti. "Chiediamo - spiega il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra - che venga effettuata un'ispezione immediata da parte degli organi competenti per verificare le condizioni di salute degli animali e se tutte le norme di sicurezza sono state rispettate. Riteniamo anacronistico e disumano tenere degli animali così maestosi imprigionati in mezzo al traffico cittadini solo per il divertimento di qualcuno.

Speriamo che presto si prendano provvedimenti seri ad evitare che tutto questo accada di nuovo. Come già chiesto in passato, Afragola diventi una città libera dai circhi con animali, se non si vuole prendere una decisione a livello nazionali che scendano in campo in Comuni per vietare tutto questo". "Non vorremmo più vedere scene come queste nelle nostre città. Nessun animale - sottolinea Salvatore Iavarone, consigliere comunale di Europa Verde a Casoria e rappresentante EV ad Afragola - merita questo trattamento. Ho chiesto un incontro urgente al sindaco di Casoria con Europa Verde, personalmente proporrò al comune un'ordinanza che vieti la presenza di animali nei circhi e faremo lo stesso anche al Comune di Afragola".