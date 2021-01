Paura sul lungomare di Pozzuoli, due edifici sgomberati

Due edifici, sul lungomare di Pozzuoli, sono stati stasera sgomberati su disposizione del sindaco Vincenzo Figliolia.

Lo sgombero delle 16 famiglie residenti, nei palazzi di via Sottopassaggio Savino Vitagliano (a pochi metri dai binari della Cumana), è avvenuto in via precauzionale.

Sul posto i vigili del fuoco si erano diretti già nel pomeriggio: in uno dei due palazzi sono stati rilevati potenziali cedimenti lungo le pareti e nel punto in cui combacia con l'altro edificio.

L'amministrazione puteolana si è attivata per trovare una sistemazione nelle strutture alberghiere della città agli sgomberati, che sono in totale 40.