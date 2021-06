Riapre Edenlandia: orari e novità per entrare nel parco divertimenti più amato dai napoletani

Il costante calo dei contagi Covid sta portando spiragli di normalità nella vita in città. Con l'apertura di oggi dell'Edenlandia dalle 16.30 alle 22.30 anche i bambini e gli adolescenti, ma non solo, vista la presenza di tante attività del food, potranno tornare a divertirsi nel parco divertimenti più amato dai napoletani.

Tra le novità l'addio alla card di ingresso che sarà sostituita da un voucher usa e getta per ragioni di sicurezza Covid. "Al momento dell'acquisto, in cassa riceverete un voucher usa e getta! Per chi ha già la card potrà convertirla in cassa e ritirare il voucher usa e getta! L' eventuale credito residuo della Card verrà trasferito interamente sul Voucher", fa sapere la direzione.

Orari

Dal 15 giugno, il parco resterà aperto tutti i giorni: dal Lunedi al Venerdi dalle 16.30 alle 22.30. Sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 24.00.