Sciopero generale dell'11 ottobre: le fasce di garanzia EAV

In relazione allo sciopero nazionale di 24 ore proclamato per il prossimo 11 ottobre, ecco le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle diverse fasce di garanzia da Eav

Linee vesuviane

Servizio garantito dalle ore 6:18 alle ore 8:02 e dalle ore 13:18 alle ore 17:32

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

fascia operatività servizio dalle ore 6:17 alle ore 08:03

da Napoli per

Sorrento 06:18

Sarno 06:28

Baiano 06:26

Poggiomarino 06:35

Torre d. Greco via CDN 07:02

da Nola per Baiano 06:54

da Poggiomarino per Sarno 07:02

per Napoli DA

Sorrento 06:24

Sarno 06:34

Baiano 06:32

Poggiomarino 06:28

Torre d. Greco via CDN 06:37

Pomigliano D’Arco 06:36

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

fascia operatività servizio dalle 6.17 alle 8.03

da Napoli per

Sorrento DD 08:00

Sarno 07:40

Baiano 08:02

Poggiomarino 07:47

Torre d. Greco via CDN 07:26

per Napoli da

Sorrento DD 08:00

Sarno 07:22

Baiano 07:44

Poggiomarino 07:40

Torre d. Greco via CDN 07:49

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per

Sorrento DD 13:36

Sarno 14:04

Baiano 13:38

Poggiomarino 14:11

Torre d. Greco via CDN 13:50

per Napoli da

Sorrento 13:36

Sarno 13:22

Baiano 13:44

Poggiomarino 14:04

Torre d. Greco via CDN 14:37

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento 17:06

Sarno 17:16

Baiano 17:14

Poggiomarino 16:35

Torre d. Greco via CDN 17:02

per Napoli da

Sorrento 16:48

Sarno 17:22

Baiano 16:56

Poggiomarino 17:16

Torre d. Greco via CDN 17:01

Linee flegree

Servizio garantito dalle ore 5:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle 17:30

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO - operatività servizio dalle 5.00 alle 8.00

da Montesanto per

Torregaveta 07:41

Licola 08:00

per Montesanto da

Torregaveta 07:54

Licola 07.56

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO - operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30

da Montesanto per Torregaveta 14:41

da Cantieri per Torregaveta 14:32

da Mostra per Torregaveta 14:30

da Montesanto per Licola 14:48

da Quarto per Licola 14:32

da Soccavo per Licola 14:33

per Montesanto da Torregaveta 14:34

per Montesanto da Licola 14:44

per Montesanto da C.so V. Emanuele 14:32

per Montesanto da Soccavo 14:32

per Montesanto da Quarto 14:33

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Montesanto per

Torregaveta 17:21

Licola 17:12

per Montesanto da

Torregaveta 17:14

Licola 17:08

Linee suburbane

CORSE GARANTITE

da Napoli per

Benevento 07:00*

Benevento 08:21*

Benevento 21:13*

per Napoli da

Benevento 05:44*

Benevento 06:50*

Benevento 18:49*

* Si ricorda che dal giorno 08/03/2021 il servizio ferroviario è sospeso e sostituito da bus della ditta “A.M. Autoservizi Meridionali” fino a nuovo avviso.

da Napoli per

Piedimonte 07:50*

Piedimonte 17:20*

Piedimonte 20:30

per Napoli da

Piedimonte 05:21

Piedimonte 06:29*

Piedimonte 17:21

Le corse si effettuano con tratta S.Angelo in Formis – Napoli (e viceversa) coperta da servizio automobilistico, come da orari in vigore dal 14 settembre 2021.

Linea metropolitana Piscinola - Aversa

Servizio garantito dalle 6:00 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Aversa per

Piscinola 08.00

per Aversa da

Piscinola 08.15

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

da Aversa per

Piscinola 16.30

per Aversa da

Piscinola 16.45

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Aversa per

Piscinola 19.30

per Aversa da

Piscinola 19.45

Funivia del Faito

Servizio garantito: dalle 08:20 alle 11:20.

(Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse per tutte le linee è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero-)