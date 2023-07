Easyjet lancia due nuove rotte da Napoli verso il Mar Rosso e il villaggio di Babbo Natale

Per i passeggeri in partenza da Milano Malpensa che continuano a inseguire il mare e le temperature miti anche con l’arrivo dell’autunno, il network di destinazioni raggiungibili dal capoluogo lombardo si amplia con la ripresa dei collegamenti con Aqaba, l’accogliente città giordana affacciata sul Mar Rosso, da cui partire per un tour alla scoperta di altri luoghi indimenticabili della Giordania, come Petra e il deserto Wadi Rum. La rotta sarà operativa dal 12 novembre, con due frequenze settimanali in programma ogni mercoledì e domenica.

Per gli amanti del sole d’inverno, le novità non finiscono qui: a partire dal 4 novembre sarà infatti avviato il collegamento tra Napoli Capodichino e Marsa Alam, sul Mar Rosso. Un collegamento settimanale, in partenza ogni sabato, per perdersi tra spiagge paradisiache e romantiche distese desertiche o per andare alla scoperta delle affascinanti barriere coralline.

In vista delle vacanze natalizie, inoltre, easyJet arricchirà il proprio network con nuovi voli verso il villaggio di Babbo Natale: a partire dal 16 dicembre, infatti, la compagnia lancerà un nuovo collegamento dalla base di Napoli verso Rovaniemi, operativo con due voli a settimana ogni mercoledì e sabato, che andrà ad aggiungersi a quello in partenza dal capoluogo milanese.

Dal 1° novembre, infine, partirà un nuovo collegamento tra gli aeroporti di Pisa e Porto, disponibile per tutti i passeggeri toscani con due voli a settimana, ogni mercoledì e sabato. Grazie alla nuova rotta si amplia il ventaglio di destinazioni internazionali raggiungibili dall’aeroporto Galileo Galilei, che già conta le più amate mete europee, come Londra, Amsterdam, Berlino, Parigi, Manchester e Bristol. Tutti i nuovi collegamenti sono in vendita a partire da oggi, 6 luglio, sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS.