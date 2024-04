Duplice omicidio travestiti da spazzini: condannato il mandante

Venti anni di reclusione sono stati inflitti dal gup di Napoli, Nicola Marrone, a Mariano Riccio, ex reggente della cosca Amato-Pagano di Scampia, per il duplice omicidio di Ciro Abrunzo, referente del clan Abete-Abbinante del quartiere Barra di Napoli, e di Francesco Gaiola, un passante ucciso nel corso dell'agguato. Il gruppo di fuoco, con addosso tute dell'Asia, entrò in azione nella tarda mattina del 21 giugno 2012. A sparare fu Francesco Paolo Russo che scaricò addosso alla vittima designata un intero caricatore da 15 colpi calibro 9 per 21 uccidendo Abrunzo e ferendo mortalmente Gaiola, che si trovava casualmente in compagnia dell'obiettivo. L'agguato scattò in mezzo alla affollato corso Sirena del quartiere Barra di Napoli. L'omicidio, secondo quanto accertato dal sostituto procuratore della Dda, Maurizio De Marco, venne inquadrato nel più ampio contesto della cosiddetta "terza faida di Scampia".

A ordinare l'omicidio fu proprio Mariano Riccio, che intendeva così saldare l'alleanza con gli scissionisti degli Amato Pagano e del clan malavitoso della "Vinella Grassi". Venti anni di carcere sono stati inflitti anche al killer, Russo, e a Franco Bottino, “detto "Mustafà", che condusse sul posto il sicario a bordo di una vettura. Nel corso del procedimento i tre hanno confessato il delitto e per questo il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti grazie alle quali hanno evitato la condanna all'ergastolo chiesto dal pm della DDA al termine della sua requisitoria. Mario Ricco ha evitato altre condanne all'ergastolo con l'eccezione di una inflittagli per l'omicidio di Pasquale Malavita, affiliato alla Vinella Grassi ucciso a Villaricca, il primo ottobre dell 2010. Il giudice Marrone, nel corso del processo, ha rigettato l'istanza di accesso a un percorso di giustizia riparativa richiesto dallo stesso Riccio.