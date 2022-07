Duplice omicidio a Ponticelli, Libera: “Risposte tardive dalla politica”

"A Ponticelli si continua a sparare. Un'altra tragedia che segna in negativo la vita della città di Napoli: due omicidi, due uccisioni in pieno giorno, che testimoniano come la guerra tra clan di camorra continui ininterrotta senza che nessuno abbia intenzione di fermarla". Così una nota di Libera. "Lo avevamo gridato in tutti i modi: Quanto dovremo aspettare per vedere delle risposte alla violenza nei quartieri? Negli scorsi mesi - ricorda Libera - abbiamo provato in tutti i modi a mantenere alta l'attenzione sulle violenze che insistono nella città e nella provincia di Napoli: attraverso comitati, mobilitazioni e denunce; attraverso la nostra presenza quotidiana nelle educative territoriali, con le associazioni di quartiere impegnate giorno e notte per costruire un'altra idea di vita e di comunità. Abbiamo reagito quando sono esplose bombe, dopo agguati e intimidazioni. Ma l'aria a Napoli è e continua a essere irrespirabile".

"Le risposte della politica continuano a essere tardive. Servono risposte strutturali in termini di sicurezza e politiche sociali, in termini di posti di lavoro e di politiche educative che accompagnino i minori dentro e oltre la scuola fino ai 18 anni. Noi - conclude la nota - torneremo in strada a mobilitarci perché il silenzio è complice della camorra e di chi vuole raccontare Napoli come una città indifferente ed assuefatta. Torneremo per le strade perché nonostante il dolore e la stanchezza non ci arrendiamo ancora all'idea che si possa morire di camorra e che Napoli non possa avere le stesse opportunità che invece hanno altri luoghi del nostro Paese. E per questo pretendiamo risposte".