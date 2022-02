Duplice omicidio Scampia, don Manganiello: "Qui lo Stato è assente"

Il parroco del Rione Don Guanella attacca le istituzioni: "Non abbiamo bisogno di passerelle, ma di lavoro e finanziamenti per i ragazzi. Lo ripetiamo da tempo, ma non è cambiato nulla"

"Lo abbiamo ripetuto a tutti i responsabili istituzionali, ma non è cambiato nulla. Qui lo Stato è assente". Don Aniello Manganiello non è abituato a usare giri di parole, né tantomeno la diplomazia. Ventiquattro ore dopo il duplice omicidio nel Rione Don Guanella, al confine tra i quartieri di Miano e Scampia, è tempo di riflessioni.

"Lo abbiamo ripetuto all'infinito - spiega il parroco - Non ci servono i militari. Servono finanziamenti, progetti, lavoro. Non abbiamo bisogno neanche delle passerelle dei politici. E' nell'assenza dello Stato che si inserisce la camorra. I ragazzi hanno due possibilità: o vanno via o entrano nei clan".

Catello Maresca, magistrato e consigliere comunale di Napoli, ha fatto visita al centro in cui don Aniello accoglie 150 ragazzi della periferia Nord di Napoli, a una trentina di metri dal Parco dei Colombi, luogo dell'agguato: "Vorrei venissero anche il sindaco e gli assessori. Non si deve dare la sensazione di lasciare da soli questi territori".

Nei giorni scorsi, in Prefettura, si è tenuto un vertice con le massime istituzioni cittadine e il ministro dell'Interno Lamorgese. In quella circostanza è stato firmato un nuovo protocollo per la sicurezza della città. In quel documento programmatico, però, non venivano indicati né i tempi né i soldi per la realizzazione di azioni attese da vent'anni come la videosorveglianza e il miglioramento delle politiche educative per i giovai a rischio. "Al ministro - ha concluso don Manganiello - dico che se vuole sapere di cosa abbiamo veramente bisogno non dovrebbe incontrare solo le istituzioni, ma anche le associazioni che ogni giorno lottano per migliorare questo territorio".