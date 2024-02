Due scippi in un quarto d'ora: arrestato

Ha scippato due persone a distanza di pochi minuti ma per lui si sono aperte le porte del carcere. Arrestato un 47enne originario di Torre del Greco accusato di aver messo a segno due furti con strappo a Caivano. I due “colpi” si sono verificati a via Palmieri prima e a via Colantofiore poi. L'uomo ha agito nello stesso modo. A bordo della sua A3 ha avvicinato le vittime fingendo di chiedere informazioni per poi rubare loro la borsa.

Nel primo caso è riuscito nel suo intento facilmente mentre nel secondo ha addirittura trascinato la malcapitata che aveva resistito per diversi metri. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri che l'hanno scoperto mentre si liberava di una borsa ad Acerra. Le vittime l'hanno poi riconosciuto.

Per approfondimenti CASERTANEWS