Nascondeva quattro tipi di droga diversi: domiciliari per un 23enne

Arrestato per spaccio un 23enne di Mariglianella già noto alle forze dell’ordine sorpreso in Via Antonio De Curtis mentre cedeva una dose di crack in cambio di 20 euro.

Per il “cliente” una segnalazione alla Prefettura, per l'uomo gli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Perché oltre alla dose smerciata, il 23enne aveva addosso 5 stecchette di hashish, altre 34 dosi di crack, 3 di cocaina e 1 bustina di marijuana. E 137 euro in contante ritenuto provento illecito.