Droga venduta “a volo”, in corsa dal motorino senza nemmeno fermarsi: 10 misure cautelari

Oggi la guardia di finanza di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 10 soggetti gravemente indiziati di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegali di armi da sparo. In particolare - si legge in una nota - con il provvedimento cautelare è stata applicata a 7 indagati la misura della custodia cautelare in carcere, a 2 donne la misura degli arresti domiciliari in quanto madri di figli minorenni di età inferiore ai sei anni e a un indagato la misura del divieto di dimora a Torre Annunziata e in tutta la provincia di Napoli. La misura cautelare è stata eseguita nei confronti di 9 dei 10 soggetti destinatari della stessa, mentre un decimo indagato, destinatario della custodia cautelare in carcere, è tuttora attivamente ricercato. Eseguiti anche 14 decreti di perquisizione domiciliare nei confronti di altrettanti indagati (8 dei quali sottoposti a misura cautelare).

I provvedimenti sono stati emessi all'esito di un'indagine portata avanti fin dai primi mesi del 2020 all'interno del rione Murattiano di Torre Annunziata dove è stata accertata l'esistenza di una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno permesso di accertare l'operatività, in via Sambuco di Torre Annunziata, di 3 piazze di spaccio di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina e crack, nelle quali, nel periodo oggetto di investigazioni, sono state documentate oltre 300 cessioni di stupefacente che non hanno subito alcun rallentamento o battuta d'arresto neppure nei periodi di restrizione dovuti al lockdown, come testimoniato dal flusso costante, nell'arco della giornata e finanche in orari notturni, di acquirenti. Le attività investigative hanno permesso anche di documentare la fase di approvvigionamento delle piazze di spaccio, effettuata da due degli indagati, generalmente a bordo di alcuni motocicli, che cedevano ai gestori delle piazze le sostanze "in corsa", senza nemmeno fermarsi, al fine di evitare di essere sottoposti a controllo. Nel corso delle indagini, a marzo 2020, uno dei soggetti destinatari del provvedimento custodiale odierno era già stato arrestato in flagranza di reato mentre prelevava da un nascondiglio 72 grammi di cocaina.