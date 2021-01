Il trucco del tubo per far sparire la droga nel basso

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio due uomini entrambi del posto e già noti alle forze dell'ordine. Erano a via Tertulliano e quando si sono resi conto dell’arrivo dei carabinieri si sono disfatti della droga occultandola in un tubo che si collegava al retro dello stabile: un "basso" già sotto sequestro per attività pregresse di spaccio

La sostanza è stata recuperata: tre bustine di hashish e una dose di cocaina. Nell’abitazione è stato rinvenuto anche materiale vario per il confezionamento. L'arresto è stato convalidato. Dieci mesi di reclusione col beneficio della sospensione della pena per uno e due anni e sei mesi ai domiciliari, invece, per l'altro.