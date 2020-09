Gira con un trolley pieno di droga nei pressi del carcere: arrestato e tradotto in cella

I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Napoli Poggioreale hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 39enne incensurato di origini tunisine, regolarmente sul territorio italiano. L'uomo è stato intercettato in Via Nuova Poggioreale, nei pressi del carcere dove è stato poi tradotto. Trascinava un trolley al cui interno i militari hanno rinvenuto ben 980 grammi di cocaina, avvolti in 4 buste sottovuoto.

Finito in manette, è ora in cella.