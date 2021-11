Droga spacciata col paniere: 51enne in manette

Ieri sera i “falchi” della Squadra Mobile e gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso un uomo che stava calando dal balcone un paniere a una persona in strada a bordo di uno scooter la quale, dopo aver inserito delle banconote nel contenitore da cui ha prelevato qualcosa, si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, dove hanno rinvenuto otto involucri contenenti 1,6 grammi circa di cocaina, una busta con 255 grammi circa di sostanza da taglio, diverso materiale per il confezionamento della droga e 80 euro. Il 51enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.