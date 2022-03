Shop della droga in casa: nei guai un 20enne

I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine. Aveva allestito un piccolo ambiente in Via Catone affinché fosse funzionale alla vendita di droga e quando i Carabinieri lo hanno raggiunto era ormai troppo tardi per scappare.

Nel locale 11 grammi di hashish, 6 di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e 135 euro in contante ritenuto provento illecito. Il giovane è stato portato in carcere ed è ora in attesa di giudizio.