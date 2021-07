Droga nascosta nella porta di uno stabile: scatta il sequestro

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Duca degli Abruzzi hanno notato un uomo nascondere qualcosa in una fessura ricavata nella porta di uno stabile e, alla loro vista, dileguarsi nelle strade adiacenti.

I poliziotti all’interno della fessura hanno rinvenuto due scatole, di cui una contenente una bustina con 1 grammo di marijuana e l’altra con 6 stecche di hashish del peso complessivo di 14 grammi circa, che sono state sequestrate.