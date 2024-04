Senza patente e con la droga viene fermato dai poliziotti

Gli agenti del Commissariato di San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Sirena all’incrocio con via Mastellone, hanno notato uno scooter con a bordo un giovane che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato raggiunto e trovato in possesso di 3 involucri di hashish del peso di circa 10 grammi e di 190 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, il prevenuto, identificato per il 17enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente ed altresì denunciato poiché sorpreso alla guida del mezzo privo di patente di guida, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio..