Droga nascosta sotto la sella: la scoperta dei Carabinieri sulla Statale

Nella giornata di lunedì, in penisola Sorrentina, sulla SS. 145, all’altezza dello svincolo di Gragnano, gli agenti hanno fermato un ciclomotore con a bordo un giovane di circa 20 anni.

Gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento, insospettititi dal fatto che il veicolo, un ciclomotore 50 cc, non potesse circolare su quella strada e dall’agitazione del giovane, a seguito di approfondito controllo del mezzo hanno rinvenuto sotto la sella, celata in una custodia per occhiali, una bustina con sostanze vegetale risultata poi essere Marjuana.

Il giovane, incensurato, è stato sanzionato per le violazioni al codice della strada e per possesso di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata e al giovane è stata ritirata la patente.