“Abbiamo trovato psicofarmaci e residui di stupefacente fuori al balcone”: la denuncia di una famiglia di Afragola

Mozziconi, residui di cannabis, psicofarmaci e altro fuori al balcone di una famiglia di Afragola, che si ritrova, suo malgrado, situata esattamente al piano di sotto di una comunità di recupero per minori stranieri. "Sono giorni che ci stiamo lamentando - dichiarano i residenti - ma purtroppo chi è a vertice di questa comunità sembra non ascoltarci - proseguono i vicini - in una sola giornata sono state allertate le forze dell'ordine, la mattina perché secondo i denuncianti i minori facevano uso di stupefacenti nella comunità e la seconda volta, per una rissa; siamo esasperati - concludono - questa notte quando gli abbiamo chiesto di fare silenzio poiché erano quasi le tre, ci hanno detto che se non vogliamo sentirli, possiamo lasciare casa e andarcene in un luogo isolato e che loro fanno ciò che vogliono".

Da quello che ci raccontano i vicini si sono lamentati finora, ma invano, con i "capi" di questa cooperativa. Qualche giorno fa il figlio della coppia, un bimbo disabile, per poco non ha ingerito una pasticca di un pesante psicofarmaco, utilizzato anche come droga - pasticca probabilmente lasciata cadere per sbaglio dal quarto al terzo piano ma che se ingerita dal piccolo, lo avrebbe potuto uccidere.