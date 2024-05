Si passano un involucro misterioso a Porta Capuana: interviene la polizia

Nella scorsa notte, gli agenti del commissariato Vicaria- Mercato, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in vicoletto Santa Caterina a Formiello, hanno notato un soggetto che, dopo aver ricevuto una banconota, ha consegnato un involucro ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 2 involucri di cocaina del peso complessivo di 0,32 grammi e 450 euro suddivisi in banconote di vario taglio Per tali motivi, un 24enne dominicano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.