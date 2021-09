Da Pompei a Scampia per la droga: in manette un 27enne

Ancora una volta il lotto T/A di Scampia nel mirino dei carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Stella. Durante un servizio antidroga in via Fellini, un 27enne di Pompei è stato trovato in possesso di tre diverse varietà di stupefacente: kobret, eroina e crack. Un totale di 62 dosi già confezionate e pronte per essere smerciate.

Nelle sue tasche anche 643 euro in contante ritenuto provento illecito. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio.